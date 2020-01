Mateta, la giovane punta francese che piace a Giuntoli

Cristiano Giuntoli è sempre attento ai giovani di tutto il panorama calcistico mondiale: ultimo nome venuto fuori quello di Jean Philippe Mateta.

Jean Philippe Mateta è un attaccante del Mainz, club che milita nella Bundesliga tedesca. Il giovane francese, classe 1997, si è messo in mostra anche in Francia dove ha giocato nel Lione e nel Le Havre prima di trasferirsi in Germania nel 2018.

Prima punta ambidestra con un grandissimo senso del gol. Tecnica da numero 10 e straordinaria capacità nel gioco aereo consentita anche dai suoi 192 cm di altezza.

Con la maglia del Mainz ha collezionato fino a questo momento 40 presenze segnando 16 reti. Nella stagione attuale è stato poco protagonista: solo 4 presenze e 2 reti per lui nel campionato in corso.

L’idea degli azzurri sarebbe quella di affiancarlo a due attaccanti pronti come Milik e Llorente, o ad uno solo in caso di partenza dello spagnolo, per poi metterlo al centro del progetto azzurro per il futuro.

Le richieste del Mainz però, stando a quello che filtra dalla Germania sono veramente altissime: il club tedesco chiede 30 milioni di euro per privarsi del giocatore. Il Napoli incassa e per il momento non si è ancora mossa ufficialmente, staremo a vedere quale strategia adotterà Giuntoli.

Il contratto di Mateta scade nel 2023 e il suo procuratore è Pierre-Henri Bovis.

