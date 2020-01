Andrea Petagna, il nipote d’arte con l’indole salutista

Secondo alcune indiscrezioni di mercato il Napoli avrebbe proposto alla Spal circa 20 milioni di euro per il cartellino di Andrea Petagna.

Nato a Trieste il 30 giugno 1995 Andrea Petagna è nipote del nonno Francesco, ex allenatore anche della Spal e con un passato da calciatore in Serie A con la Triestina.

Attaccante centrale di piede sinistro e con una stazza fisica imponente, 190 cm di altezza per 85 kg di peso, Petagna è il classico centravanti che si sacrifica per i compagni, molto bravo nel tenere palla per far salire la squadra. Grazie alla sua bravura nel gioco di sponda risulta essere anche un valido assist-man per i compagni.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, club con il quale a 18 anni ha esordito in Serie A il 24 agosto 2013 in Verona-Milan 2-1, Petagna ha collezionato finora 125 presenze in Serie A con 33 gol. Oltre che con la Spal, suo attuale club, Petagna ha giocato anche con Milan, Atalanta e Sampdoria.

Petagna vanta anche 9 presenze nelle coppe europee: 1 in Champions League con il Milan che è stato anche il suo esordio tra i professionisti a 17 anni (Milan-Zenit 0-1 del 4 dicembre 2012) e 8 in Europa League con l’Atalanta.

Dopo aver fatto la trafila in tutte le selezioni nazionali, Petagna ha collezionato anche una presenza nella Nazionale maggiore nell’amichevole Olanda-Italia 1-2.

La curiosità. Petagna il 6 ottobre 2019 con il rapper Sfera Ebbasta ha aperto in via della Moscova a Milano un ristorante salutista chiamato “Healthy Color”.

