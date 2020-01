Maurizio Sarri a Sky: “Passivi per tutta la partita, sbagliata a livello di approccio”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ai microfoni di Sky ha così commentato la gara di campionato giocata al San Paolo contro il Napoli.

“Siamo stati passivi in tutta la partita. Abbiamo fatto una gara sottoritmo, pensando di poter vincere camminando.

Mentalmente è stata una partita estremamente blanda, sbagliata a livello di approccio, di intensità nell’interpretazione mentale e fisica. C’è la consapevolezza di aver perso un match contro un avversario che ha fatto il minimo per vincere.

Ho visto movimenti difensivi in cui arrivavamo tardi perché realizzavamo tardi, come se fossimo rallentati mentalmente. Su Demme doveva andarci Dybala. La scelta del tridente è dovuto al fatto che tutti e tre davano sensazione di star bene e il centrocampo sembrava in grado di supportarli.

E’ chiaro che per me Napoli rappresenta una tappa fondamentale. E’ piacevole ed emozionante tornarci. Se proprio devi perdere almeno sono contenti i ragazzi. Al gruppo azzurro devo molto, quindi se si toglie dai problemi sono contento. Avrei preferito che cominciassero da una settimana, però…

Ho provato ad allargare il gioco mettendo Douglas Costa, ma era un adeguarsi alla situazione. Non c’era mai una ricezione sull’ingresso e quindi ho provato a dare ampiezza“.

Comments

comments