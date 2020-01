Da martedì 28 gennaio saranno in vendita i biglietti per Sampdoria-Napoli, 22esima giornata di Serie A in programma lunedì 3 febbraio alle ore 20.45.

Il costo del singolo tagliando è di 20,00 euro. La vendita terminerà alle ore 19.00 di domenica 2 febbraio. La vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli è riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione della S.S.C. Napoli. La procedura per richiedere l’autorizzazione per poter introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o organizzare una coreografia è consultabile a questo link: https://www.sampdoria.it/biglietteria/normativa-striscioni/ Tale autorizzazione deve essere richiesta tramite l’apposito modulo entro i 7giorni lavorativi antecedenti l’evento. Gli striscioni autorizzati saranno introdotti attraverso gli ingressi riservati alla Tifoseria Ospite (Ingresso 6 – dal varco 61 al varco 66). Per le informazioni sulla vendita dei biglietti cliccare quiPer informazioni su come raggiungere lo Stadio cliccare qui Il Codice di Condotta cliccare qui Per il regolamento d’uso dello Stadio Luigi Ferraris cliccare qui

Fonte SSC Napoli.

