Max Hagmayr: “Napoli su Lazaro? E’ un top player, molti club interessati”

Max Hagmayr, agente del giocatore dell’Herta Berlino, Valentino Lazaro, ha parlato ai microfoni di Radio CRC in diretta a “Un calcio alla radio”.

“La partita di andata è stata interessante. E’ venuta fuori tutta la qualità del Napoli. Il Salisburgo è rammaricato di non aver segnato almeno un goal al San Paolo. Le chance del Salisburgo sono poche ma in casa ci sarà una squadra con un pressing molto alto perché nei primi 20 minuti cercheranno di trovare la strada per il goal. Gli attaccanti devono fare il loro dovere: attaccare e segnare. Non posso rilasciare commenti su Lazaro. Ci sono tanti club interessati perché è un top player; non confermo nè smentisco l’interesse del Napoli per Valentino Lazaro”.

