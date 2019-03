Hateboer, il padre: “Napoli grande club e bel posto per giocare a calcio”

Hans Hateboer, giocatore dell’Atalanta, è stato accostato al Napoli. Ecco le parole del padre Andre ai microfoni di sigonfialarete.com.

“Nel calcio non sai mai cosa accadrà in futuro. Posso dire che ora è felice a Bergamo, è un giocatore dell’Atalanta e onorerà il suo contratto fino alla fine. Non so dove giocherà in futuro. Se ancora all’Atalanta, se al Napoli, se al Valencia, o se all’Ajax. Di sicuro posso dire che il Napoli è un grande club e che Napoli è un bel posto dove giocare a calcio. La pizza? Certo che ci piace”.

