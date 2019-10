Mazzù: “Con il Napoli serve equilibrio”, Uronen: “Napoli tra le migliori d’Europa, ma dobbiamo giocare per vincere”

L’allenatore del Genk, avversario del Napoli in Champions League con il calciatore Uronen ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro gli azzurri.

Queste le dichiarazioni dei due tesserati del Genk.

Mazzù: “Contro il Napoli servirà equilibrio, soffriremmo sia se dovessimo attaccare troppo che difenderci troppo. Con il Salisburgo abbiamo giocato bene per 25 minuti, dobbiamo capire cosa è successo dopo.

Ancelotti? Di lui apprezzo l’esperienza, è uno che ha vinto molto e ovunque. Ha un grande rapporto con tutti i suoi calciatori. Mi piace che mastica il chewing-gum, domani lo mastico anche io e magari vinciamo.

Siamo delusi per essere passati da 3-0 a 3-0 nel derby con il St. Trudien, ma domani è un’altra gara siamo conentrati e speriamo possa andar meglio.

Lozano? L’ho visto ai mondiali ha grande tecnica e velocità, è un grande giocatore e in coppia con Mertens può fare grandi cose.

Differenze tra Napoli e Salisburgo? Ve le dirò domani…Il Salisburgo fa meno possesso ma più verticalizzazioni, il Napoli tiene di più il pallone ma sono due grandi squadre.

Domani è importante credere in quel che faremo. Dobbiamo avere la convinzione di poter fare una grande partita davanti al nostro pubblico.

Mertens? Un grande calciatore, intelligente che può agire in ogni zona del campo, gioca con entrambi i piedi e segna anche di testa.

Koulibaly? Uno dei difensori centrali più forti d’Europa e arriva dal Genk. Bello giocare contro di lui”.

Uronen: “Rispetto all’anno scorso abbiamo meno equilibrio. Non siamo stati capaci di reagire ai gol subìti. Ma ora dobbiamo andare avanti e cambiare le cose.

Dobbiamo giocare per vincere, perché se non vai in campo per vincere è inutile giocare.

Il Napoli è tra le migliori squadre d’Europa. In rosa ha tante stelle e dobbiamo fare attenzione in difesa. Dobbiamo divertirci, è una grande occasione”.

