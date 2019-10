Champions: Il programma completo della seconda giornata con due big match, Juventus e Atalanta già costrette a vincere

Torna la Champions League con le gare della seconda giornata che, come sempre, si giocano in due giorni. Tra le sfide più importanti di giornata Tottenham-Bayern Monaco e Barcellona-Inter.

Per quanto riguarda le altre tre italiane la Juventus in casa con il Bayer Leverkusen e l’Atalanta sempre in casa con lo Shakhtar Donetsk sonio costrette a vincere per non complicare il loro cammino in Champions.

Anche per il Napoli, dopo la vittoria casalinga sul Liverpool, è importante vincere per mettere una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale.

Questo il programma completo della seconda giornata (tutte le partite in diretta TV sui canali Sky).

MARTEDÌ 1 OTTOBRE:

GIRONE A:

ore 18:55 – Real Madrid (Spagna)-Club Brugge (Belgio)

ore 21:00 – Galatasaray (Turchia)-PSG (Francia);

ore 21:00 – Tottenham (Inghilterra)-Bayern Monaco (Germania)

ore 21:00 – Stella Rossa (Serbia)-Olympiakos Pireo (Grecia);

ore 18:55 – Atalanta (Italia)-Shakhtar Donetsk (Ucraina)

ore 21:00 – Manchester City (Inghilterra)-Dinamo Zagabria (Croazia);

ore 21:00 – Juventus (Italia)-Bayer Leverkusen (Germania) – DIRETTA TV IN CHIARO SU CANALE 5.

ore 21:00 – Lokomotiv Mosca (Russia)-Atletico Madrid (Spagna).

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE:

GIRONE E:

ore 18:55 – Genk (Belgio)-NAPOLI (ITALIA)

ore 21:00 – Liverpool (Inghilterra)-Salisburgo (Austria);

ore 18:55 – Slavia Praga (Repubblica Ceca)-Borussia Dortmund (Germania);

ore 21:00 – Barcellona (Spagna)-Inter (Italia)

ore 21:00 – Lipsia (Germania)-Lione (Francia)

ore 21:00 – Zenit San Pietroburgo (Russia)-Benfica (Portogallo);

ore 21:00 – Valencia (Spagna)-Ajax (Olanda)

ore 21:00 – Lille (Francia)-Chelsea (Inghilterra).

