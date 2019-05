Mercato, fissate le date per le prossime due sessioni

Il prossimo mercato estivo chiuderà il 2 settembre. L’annuncio è arrivato da parte del presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale odierno.

Il presidente federale ha annunciato infatti che “le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall’1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale. Sono in linea con le date delle altre federazioni“, ha spiegato Gravina. Si torna quindi al passato, dopo che la sessione estiva del calciomercato 2018 si era chiuso prima dell’inizio del campionato.

Fonte: calcioefinanza.it

