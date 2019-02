Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente satellitare Sky.



“E’ stata una bella emozione esordire in Europa. Non so se domani giocherò ma sono pronto. Lavorare con Ospina e Karnezis? E’ uno stimolo perché ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno. In più abbiamo un ottimo rapporto. Il ritorno contro lo Zurigo? Daremo del nostro meglio per mettere la partita nella giusta direzione”.

