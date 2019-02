Zurigo, Magnin in conferenza stampa: “Non abbiamo pressione, dobbiamo tenere palle ed essere duri nei duelli”

Il tecnico dello Zurigo, Ludovic Magnin, ha parlato in conferenza stampa, dallo stadio San Paolo, alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Napoli.

Per l’occasione, il tecnico era accompagnato dall’attaccante Benjamin Kololli.

Mister, in cosa dovrete cambiare atteggiamento? “All’andata non abbiamo giocato ai nostri livelli, non abbiamo dato sfoggio delle nostre capacità e domani dovremo mettere più grinta sul campo”.

Kololli, qual è il giocatore che più teme o comunque che le piace di più? “Sicuramente Insigne e Callejon”

Mister, cambierà qualcosa rispetto all’andata? Leggiamo di turnover in vista del campionato? “All’andata abbiamo guardato troppo a quello che faceva il Napoli, dimenticando di pensare a cosa dovevamo fare noi. Dobbiamo giocare meglio, non abbiamo grosse pressioni, speriamo di tenere più il pallone e di essere più duri nei duelli. Eravamo delusi perché non abbiamo dimostrato il nostro valore”.

Kololli, il suo cucchiaio ha fatto un po’ arrabbiare i tifosi, vorrebbe ripeterlo? “E’ difficile, ma in caso di un rigore potrebbe esserci la possibilità”.

Mister, dove può arrivare il Napoli e cosa sente ad affrontare Ancelotti: “Giocare contro Ancelotti è un onore, sia per me che per il club, ma mi è dispiaciuto non vedere quest’onore anche sul campo. Abbiamo avuto troppo rispetto. Il Napoli, a mio parere, può arrivare fino in fondo in Europa League, ma nel calcio tutto può succedere. Se facciamo bene possiamo cambiare un po’ la partita, ma dobbiamo pensare a noi stessi, senza guardare al Napoli”.

Sul calcio svizzero e la ribalta grazie allo Zurigo: “Prima bisogna pensare alla nostra squadra, poi al quadro nazionale. Dobbiamo pensare a noi ed a fare sempre meglio”.

Se il Napoli segna subito il passaggio è chiuso. “Non bisogna pensare al risultato, ma solo alla partita nel complesso, a fare una buona prestazione”.

Kololli, come si pone il mister verso la squadra visto il risultato dell’andata? “Non dobbiamo pensare all’atteggiamento del Napoli ed a cosa farà in campo, come all’andata, ma solo agli errori che abbiamo commesso noi all’andata e provare a migliorare”.

