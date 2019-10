Meret a Sky: “Volevamo i tre punti. Inter-Juve? Sarebbe meglio un pari”

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, per commentare il pareggio esterno sul campo del Torino.

“Bel tiro di Ansaldi, la palla è passata in mezzo a qualche giocatore, ma sono riuscito a deviarla. Oggi la fase difensiva è stata buona, abbiamo concesso poco. Pareggio giusto, ma non va bene così, volevamo prendere i tre punti. Giocando ogni tre giorni da un mese, un po’ di stanchezza si fa sentire, nel secondo tempo non siamo riusciti a mantenere un livello di intensità alto. Inter-Juve? Sarebbe meglio un pareggio, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi”.

