Coppola: “Meret gran portiere di prospettiva, deve giocare per migliorarsi”

Nando Coppola, ex portiere di Napoli e Milan, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Meret sta confermando tutte le belle cose che il Napoli ha sviluppato in fase di mercato negli ultimi anni, stavolta anche con il portiere ha trovato questo sbocco. Auguro a Meret di crescere sempre di più, ovviamente questo sarà determinato dal numero di gare che giocherà: più scenderà in campo, più potrà ottenere certezze e sicurezze per migliorarsi.

Il paragone con Donnarumma? Meret fa bene a non sentirsi inferiore e dirlo nelle dichiarazioni, ma in questo ruolo è fondamentale anche l’esperienza e in questa fase il milanista è superiore. Nel suo percorso di crescita, Donnarumma ha già affrontato la parte brutta e le cosiddette “mazzate” mediatiche, e ne è uscito bene anche grazie al lavoro di chi gli era intorno per infondergli tranquillità”.

