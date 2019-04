Meret: “Zoff non ha vinto lo scudetto a Napoli, io spero di riuscirci l’anno prossimo”

In un’intervista esclusiva che è possibile leggere in versione integrale sul quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato dei suoi primi mesi in azzurro.

Questi alcune dichiarazioni del portiere al quotidiano napoletano.

“Sappiamo che contro l’Arsenal è una sfida difficile ma siamo carichi e ci arriveremo al meglio. Conosciamo il loro valore, ma anche il nostro. Noi vogliamo andare avanti in Europa fino alla fine.

Siamo consapevoli che per migliorarci non dobbiamo più avere cali di rendimento. Domani con il Genoa vogliamo conquistare i tre punti che ci servono per consolidare il secondo posto.

Il gap con la Juventus è evidente. Sta facendo un campionato incredibile e ha perso pochi punti, al contrario di noi. Siamo contenti per quello che abbiamo fatto ma se la Juve arriva così tanto più avanti bisogna riconoscerle i meriti.

Per arrivare primi in classifica ci serve concentrazione ad ogni partita, non bisogna mai sbagliare atteggiamento, ci vuole sempre l’approccio giusto contro ogni avversario. La Juventus insigne: sono anni che non perde un colpo, la mentalità è una cosa che hanno dentro.

Ospina? Colpisce per la sua reattività. Karnezis? Il più completo a lui ruberei ogni cosa. Io devo migliorare con i piedi anche se sono d’accordo con Ancelotti che un portiere deve prima parare. Il senso del mio ruolo è quello di non far fare gol.

Di Ancelotti mi ha subito colpito l’umanità. Ha un rapporto semplice con il gruppo da fiducia a ognuno di noi. La sua vera forza è la gestione del gruppo.

Mi trovo talmente bene a Napoli un posto unico al mondo e spero di restarci per un bel po’ di anni, in un club tra i più importanti d’Europa.

Negli ultimi anni ho avuto alcuni infortuni che mi hanno tenuto lontano dai campi di gioco. Ma non posso stare a pensare quello che mi è successo e come mi è successo. Non ci penso più anche perché in campo non posso farmi condizionare dagli infortuni altrimenti sarei limitato e non darei il massimo.

Finale di stagione? La sfida con l’Arsenal è importante e prestigiosa, poi c’è l”Europeo Under21 che giochiamo in casa e io voglio arrivarci al meglio e fare il titolare.

La parata più bella di quest’anno? Quella nel finale all’andata con il Salisburgo.

Dino Zoff? Ho letto le belle parole che ha avuto per me. Per carattere un po’ ci somigliamo. Io rispetto a lui però qui vorrei vincere lo scudetto. Lui non ci è riuscito. Lo vorrei per la gente, per i tifosi che lo sognano. Spero di risucirci il prossimo anno”.

Comments

comments