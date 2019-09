Mertens: “Abbiamo dato tutto, sapevamo cosa fare. Ma bisogna passare il girone”

Dries Mertens, autore del gol del vantaggio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito al termine della partita vinta dal Napoli contro il Liverpool.

“Oggi era importante, abbiamo dato tutto. Abbiamo anche corso tanto. Quando prendi tre punti dopo una partita così ti fa bene. Tre punti contro i campioni d’Europa? Sì, ma non conta niente se non passi il girone. Il Salisburgo ha vinto 6-2, sono una squadra forte.

Anche l’anno scorso abbiamo fatto bene, abbiamo vinto 1-0 qui. L’abbiamo preparata bene, sapevamo cosa dovevamo fare. Primo tempo poco possesso, ma abbiamo dato tutto. Qualificazione? Come ho detto prima, l’anno scorso abbiamo perso a Salisburgo, non è successo niente. Ora testa al Lecce. Se sono serio? No, sono molto stanco”.

