FINALE: Napoli-Liverpool 2-0, Mertens su rigore e Llorente

Martedì 17 settembre 2019. Stadio San Paolo di Napoli: la squadra di Ancelotti fa il suo esordio nel Girone E della Champions League 2019-2020 contro il Liverpool campione d’Europa. Nello stesso girone anche Genk e Salisburgo.

22:55 – TERMINA LA PARTITA – NAPOLI-LIVERPOOL 2-0 gol di Mertens su rigore e LLorente

91′ -ERRORE DIFENSIVO DEL LIVERPOOL NE APPROFITTA LLORENTE CHE CON FREDDEZZA RADDOPPIA PER IL NAPOLI.

91′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

90′ – Concessi 5 minuti di recupero.

89′ – AMMONIZIONE NAPOLI – Pestone di Llorente a Fabinho giusto il giallo per lo spagnolo.

86′ – SOSTITUZIONE LIVERPOOL – Hendersn lascia il posto a Shaqiri.

82′ – MERTENS TRASFORMA IL RIGORE ALLA DESTRA DEL PORTIRE ADRIAN CHE TOCCA MA NON A SUFFICIENZA.

82′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

80′ RIGORE PER IL N’APOLI – Callejon taglia dalla destra e viene atterrato in area.

75 ‘ – SOSTITUZIONE NAPOLI – Esce lo stremato Allan e e al suo posto entra Elmas.

73′ – Occasione gol Liverpool – Al termkne di una bella manovra Mane entra defilto in area dlla sinsitra ma il suo diagonale è parato a terra da Meret.

68′ – SOSTITUZIONE NAPOLI. Llorente prende il posto di Lozano al centro dell’attacco.

66′ SOSTITUZIONE NAPOLI. Insigne lascia il posto a Zielinski.

66′ – SOSTITUZIONE LIVERPOOL. Esce Milner entra Wijnaldum.

61′ – Ammonizione Liverpool. Fase di gioco con contrasti duri, ma Milner esagera e per lui è giallo.

57′ – Ammonizione Liverpool. Robertson tocca volontariamente di mano su lancio di Di Lorenzo giallo sacrosanto.

54′ – MOMENTO VAR. Cross di Insigne dalla sinistra sospetto tocco di mano di Matip ma dopo il silent ceck è solo angolo.

49′ – Occasinisssima Napoli – Insigne per Mettens che da posizione defilata colpisce bene ma il portiere Adrian compie un vero e proprio miracolo deviando in angolo

22:04 – Inizia il secondo tempo con il napoli che batte il calcio d’inizio. Nessun cambio nelle due squadre.

21:47 – Senza neanche un minuto di recupero l’arbitro Byrch fischia la fine del primo tempo.

43′ – Liverpool vicinissimo al gol. Partita intensa con capovolgimenti di fronte ma senza reali occasioni da gol fino al colpo di testa Milner che esce di un soffio a lato con meret battuto

7′ – Gol annullato al Napoli. Grande azione del Napoli che porta Fabiàn alla doppia conclusione respinta da Adriuan, sulla seconda Lozano appoggia in rete di testa ma è in netta posizione di fuorigioco.

21:02 – si parte con il Liverpool che batte il calcio d’inizio del primo tempo

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Napoli in maglia e calzettoni azzurri con pantaloncino bianco, Liverpool nella classica tenuta completamente rossa. Completo giallo per Meret, verde chiaro per Adrian.

Queste le formazioni scelte dai due allenatori:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabiàn; Callejon, Lozano, Insigne; Mertens.

A disposizione. Ospina; Maksimovic, Ghoulam; Zielinski, Elmas; Llorente, Milik. All. Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mane.

A disposizione: Kelleher; Lovren, Gomez; Oxlade-Chamberlein, Lallana, Wijnaldum; Shaqiri. All. Klopp.

Questa la sestina arbitrale designata per la gara:

ARBITRO: Felix BRYCH;

assistenti di linea: Borsch e Lupp;

addetto al VAR: Dankert;

assistente al VAR: Fritz;

IV uomo: Petersen (GER).

