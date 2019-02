Mertens, Ancelotti lo pungola: nuova chance ed una richiesta specifica

Dries Mertens è a secco da due mesi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Carlo Ancelotti avrebbe fatto delle richieste specifiche al belga.

Sono quasi due mesi che Dries Mertens non trova la rete. Era Napoli-Bologna e il suo guizzo mandò un Napoli più sereno alla sosta, prima di bloccarsi definitivamente senza riuscire ad andare a segno. E non solo, perché al di là delle realizzazioni anche le prestazioni dell’attaccante belga hanno lasciato a desiderare, tanto da indurre Carlo Ancelotti a pungolarla dopo la partita con lo Zurigo in Europa League. Oggi ci sarà una nuova chance per lui, e non per Ounas. L’allenatore di Reggiolo gli ha chiesto di supportare Milik, ma anche di mettersi più spesso in proprio e di bagnarsi di un po’ di sano egoismo.

Comments

comments