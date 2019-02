Francesco Moriero, ex giocatore tra le altre di Napoli, Roma ed Inter, ha parlato ai microfoni di RMC Sport delle sue ex squadre.

“L’Inter ha cominciato a vincere e ora è una squadra che si è ritrovata dopo un periodo negativo in cui c’erano tante critiche. Squadre come Napoli e Inter hanno l’obbligo di provare a vincere l’Europa League perché hanno rose veramente forti. Sono entrambe attrezzate per arrivare fino in fondo”.

