Mertens e Callejon in scadenza: le ultime sui rinnovi

Mertens e Callejon in trattativa con il presidente De Laurentiis per rinnovare il contratto in scadenza. Il focus del Corriere dello Sport.

Focus rinnovi sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si parla del futuro di Mertens e Callejon, entrambi in scadenza di contratto nel 2020. Il quotidiano fa sapere che De Laurentiis è innamorato di entrambi, li terrebbe anche perché sa di trovarsi di fronte a due professionisti esemplari. Ma è chiaro che ognuno voglia inseguire le rispettive strategie (richieste d’ingaggio, durata etc), ci sono volontà comuni – come la permanenza – che dovranno convergere. E sullo sfondo, dato che si tratta di due grandi giocatori, ci sono squadre pronte a corteggiarli. Ma al momento la priorità è il Napoli

Comments

comments