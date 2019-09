Fabian, il Real Madrid lo voleva nell’operazione James: secco “no” di ADL

Fabian Ruiz ha già fatto impazzire mezza Europa. Ecco cosa riporta il focus de La Gazzetta dello Sport su un retroscena del mercato estivo.

“Tutti pazzi per Fabian Ruiz. In estate, s’era parlato di un forte interessamento del Real Madrid, Florentino Perez l’avrebbe voluto includere nella trattativa James Rodriguez. Sia De Laurentiis sia Ancelotti non le hanno dovute nemmeno smentire queste indiscrezioni, perché nel loro progetto Fabian Ruiz non si tocca. Il patron – si legge – non prenderebbe in considerazione neppure una proposta indecente. Perché Fabian è un riferimento e il Napoli non vuole privarsene”.

Comments

comments