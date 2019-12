Il Mattino si concentra sulla situazione legata al rinnovo di Dries Mertens; il belga ha rifiutato la proposta del biennale di De Laurentiis.

Ciò rende difficile una sua permanenza al Napoli ed un possibile accordo con De Laurentiis, dato che chiede tre anni di contratto a 4 milioni all’anno. Una distanza economica, sul rinnovo, che rimane.

L’interesse per Mertens non manca, come quello del Borussia Dortmund di cui si è parlato anche ieri.

