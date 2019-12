Mertens-Napoli l’addio non è scontato, aumentano le possibilità di rinnovo

Mentre Gattuso è concentrato sulle cose di campo, in società si cerca di trovare la quadra sui contratti in scadenza. Tra questi c’è anche quello di Dries ‘Ciro’ Mertens.

Nei giorni scorsi c’era pessimismo circa le possibilità di rinnovo del contratto dell’attaccante belga che scade il prossimo mese di giugno.

Nelle ultime ore invece sembra essersi aperto uno spiraglio nella trattativa tra il calciatore e il club di De Laurentiis.

Ci sono ancora dei dettagli importanti da limare ma non è da escludere una possibile fumata bianca nelle prossime settimane.

Ricordiamo che nel caso in cui non ci dovesse essere il rinnovo, Mertens dal prossimo mese di febbraio può firmare per un nuovo club dove si trasferirebbe a parametro a partire dall’1 luglio 2020.

