Mertens, il Napoli offre il rinnovo: tre squadre alla finestra

Dries Mertens è tornato, non solo in campo ma anche al gol contro la Sampdoria. Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport sulla sua situazione contrattuale.

Dries Mertens, tornato ed andato subito in rete contro la Sampdoria. Un’esultanza liberatoria, quella del belga a Marassi, dopo settimane lontano dal rettangolo verde. Quello del rinnovo con il Napoli resta un argomenti di discussione importante per Mertens, con il club che sta provando a smussare gli angoli per cercare di convincerlo: come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli offre un biennale alle cifre attuale (4.2 mln), ma lui vorrebbe garanzie sul futuro, senza disegnare un triennale e un bonus (5 mln) alla firma. Alla finestra restano Monaco, Inter e Chelsea ma il Napoli – si legge – aspetta e spera.

