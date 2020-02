Spadafora Ministro dello sport: “Presto radar sonori contro il razzismo negli stadi”

Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora annuncia una importante novità per la lotta contro il razzismo negli stadi.

“Stiamo arrivando alla definizione di un sistema tecnologicamente avanzato all’interno dei principali stadi italiani, il cosiddetto “radar sonoro”, quale strumento di sostegno alle forze dell’ordine. Contiamo di introdurlo ufficialmente nel nostro Paese in occasione della partita inaugurale dell’Europeo il prossimo 12 giugno.

Abbiamo avviato un tavolo tecnico con la Federcalcio, che stava già studiando l’introduzione di nuove misure tecnologiche, e il ministero dell’Interno per partire con la sperimentazione nel giro di poche settimane.

Nel nostro sistema giuridico non esistono esimenti da stadio per comportamenti ingiuriosi o diffamatori. Non si

diventa razzisti allo stadio, lì ci si mostra anche molto più liberamente per quello che si è, e lo si grida a volte pensando a modelli sempre consentiti all’interno degli stadi. Fino a quando io sarà ministro non consentirò più

che questo avvenga. Il livello di guardia è molto alto e dobbiamo lavorare su due canali con strumenti innovativi, in modo da evitare qualsiasi attenuante a questi fenomeni, e campagne di sensibilizzazione e di coinvolgimento soprattutto dei giovani lavorando sul livello culturale”.

Comments

comments