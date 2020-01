Mertens il nome giusto per il vice Dzeko, la Roma lo valuta con altri due

La Roma a caccia di Dries Mertens, i giallorossi valutano l’attaccante olandese come vice Dzeko. Ecco quanto riportato da Il Messaggero.

Sono tre i nomi che la Roma sta valutando per il mercato di gennaio per colmare la lacuna legata al ruolo di vice Dzeko. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, qualora si dovesse trovare una nuova sistemazione per Nikola Kalinic, croato arrivato in prestito dall’Atletico Madrid che non ha convinto, i nomi caldi sono quelli di Mariano Diaz del Real Madrid, che potrebbe arrivare anch’esso in prestito, Dries Mertens in scadenza col Napoli e Andrea Petagna della SPAL. Quest’ultimo non è ritenuto da Fonseca adatto al suo gioco ma rimane un’operazione abbordabile.

