Mertens, il papà: “Vuole restare. Sacrificherebbe il record di gol per lo Scudetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Herman Mertens, papà di Dries Mertens.

“In questo momento Dries sta tornando in Belgio. Gol alla Crouch? Non è grande quanto lui ma sicuramente ha più velocità. Rinnovo? Sicuramente vuole restare un altro anno a Napoli e di questo sono sicuro, vuole onorare il contratto. Potrebbe rimanere anche per due anni ma non so se firmerà un nuovo contratto, posso però dire che è felice di restare.

Ancelotti? Quando è arrivata la firma siamo stati contenti. In generale, quando un giocatore fa bene tutto sembra più bello, ora Dries è felice del suo rendimento. Record di gol? Per farcela in un anno non deve avere infortuni, sarebbe una grande cosa superare Hamsik. Se dovesse poter scegliere, però, preferirebbe vincere lo Scudetto che raggiungere il traguardo personale. Balletto? Si vede che è figlio di sua madre!

Il soprannome Ciro? Anche quello è un bel nome, a volte persino a casa lo chiamiamo così! Sono stato in città a gennaio ma avrei voluto restare più tempo, conoscere meglio tutto ma viaggiamo tanto”.

Comments

comments