Miccichè: “Juve? Serata magica per il calcio italiano, ora esultiamo con Napoli ed Inter”

Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, fa i complimenti alla Juventus per la brillante qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Ecco le sue dichiarazioni al “Corriere dello Sport”:“Complimenti alla Juventus, è stata una serata magica per il calcio italiano. Il presidente Agnelli, i suoi collaboratori, mister Allegri e tutti io giocatori: sono stati bravissimi, hanno compiuto una grande impresa che resterà nella storia. Resta comunque il rammarico per l’eliminazione della Roma ai supplementari, ma adesso vogliamo esultare anche per Inter e Napoli”.

