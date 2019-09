Mihajlovic non sarà presente contro il Brescia, domani riprende le cure

Sinisa Mihajlovic non sarà sulla panchina del Bologna al ritorno del campionato; il motivo è che domani riprenderà le cure per la malattia.

Al ritorno del campionato Sinisa Mihajlovic non sarà sulla panchina del Bologna, per la sfida contro il Brescia. Dopo un periodo di riposo l’allenatore, domani, riprenderà le cure per la leucemia.

Il mister comunque, anche se non presente fisicamente, farà sentire la sua vicinanza con l’uso di telefono, sms e quant’altro prima, durante e dopo la partita. Ancora una volta, un in bocca al lupo da parte della redazione!

