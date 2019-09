Pistocchi: “Lozano attaccante completo, si deve lavorare sulla difesa”

Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Marte, dove ha parlato del Napoli; per lui ci sono ancora alcune cose da sistemare in difesa.

Bisogna ancora lavorare sull’organizzazione difensiva con l’arrivo di Manolas. Questo è il pensiero di Maurizio Pistocchi, intervenuto a Radio Marte poco fa; il giornalista ha parlato anche di Lozano e Fabian Ruiz. Di seguito le sue parole:

“Ci sono delle cose da mettere a punto; in estate avevo espresso delle perplessità su Manolas che è forse troppo simile a Koulibaly. Su questa organizzazione difensiva bisogna lavorare.

L’acquisto di Lozano porta al Napoli un attaccante completo che può giocare in ogni ruolo in attacco e cambiare il gioco offensivo del Napoli. Fabian? Con la Spagna è stato tra i migliori giocando a destra per poi convergere al centro, credo che tornare al 4-3-3 potrebbe dare solo vantaggi al Napoli.“

