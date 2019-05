Milan: dopo aver fallito la Champions rivoluzione in vista, via Gattuso e Leonardo

Il quinto posto in classifica con la conseguente esclusione dalla Champions (e dai suoi introiti) potrebbero scatenare una rivoluzione in casa Milan.

Ormai certo l’addio di Leonardo, nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato anche l’addio all’allenatore Rino Gattuso.

All’ex centrocampista del Milan e campione del mondo con l’Italia di Lippi nel 2006, per salvare la panchina non è bastato fare quattro punti in più rispetto alla classifica della scorsa stagione malgrado i tanti infortuni che ha dovuto fronteggiare in questo campionato.

Tra i possibili successori di Gattuso circola anche il nome dell’ex allenatore di Napoli e Inter Rafa Benitez nel caso in cui il manager spagnolo non dovesse rinnovare il contratto con il Newcastle.

