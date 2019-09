Milan-Inter, le formazioni ufficiali per il derby

Alle 20 e 45 andrà in scena il Derby di Milano, con protagoniste Milan e Inter. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Milan e Inter andranno in scena alle 20 e 45 per il Derby di Milano e quarto anticipo di questa quarta giornata di Serie A. I neroazzurri devono ritrovarsi dopo il brutto pareggio contro lo Slavia Praga in Champion’s League, i rossoneri invece per dare uno strappo positivo a questo inizio di stagione.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Rafael Leao, Piatek, Suso. All.: Giampaolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte.

