Milan, Spalletti ha rifiutato la panchina rossonera

Il Milan è in un momento di enorme difficoltà e la posizione del tecnico Marco Giampaolo, arrivato in estate, non sembra per niente salda.

La gara di domani sera contro il Genoa potrebbe essere decisiva: una sconfitta potrebbe far cadere la testa dell’ex tecnico della Sampdoria. Intanto, la dirigenza rossonera è già alla ricerca di un possibile sostituto e la prima scelta è rappresentata da Luciano Spalletti. Il toscano, però, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe già rifiutato l’offerta, in quanto non intenzionato a subentrare a campionato in corso.

Per quanto riguarda gli altri nomi, Ranieri è stato scartato. Intorno al nome di Garcia ci sono troppi punti interrogativi. Un ritorno di Gattuso sarebbe possibile solo in caso di addio di almeno due dirigenti su quattro tra Maldini, Boban, Massara e Gazidis, in ordine di difficoltà di rapporti. Insomma, un nome specifico ancora non c’è ma Giampaolo non può certo stare sereno.

Comments

comments