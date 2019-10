Torino, Mazzarri e Frustalupi puntano il Napoli: oggi l’esito dell’appello

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, potrebbe non essere in panchina in occasione della gara di domenica contro il Napoli, sua ex squadra.

Il tecnico granata, infatti, è stato espulso nei minuti finali della gara contro il Parma ed è stato squalificato per un turno. Stesso provvedimento anche per il suo vice, Nicolò Frustalupi, protagonista di un battibecco con il direttore sportivo del club ducale, Daniele Faggiano. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: “La Corte Sportiva di Appello Nazionale si pronuncia sul ricorso del Torino, difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, contro le squalifiche per un turno di Walter Mazzarri e del vice Nicolò Frustalupi. Si tratta di due casi diversi: Mazzarri è la prima «vittima» delle nuove regole, che portano allo stop di un tecnico in caso di cartellino rosso (come accaduto a Parma). Frustalupi è stato fermato per un battibecco al 45’ di Parma-Torino con il d.s. emiliano, Daniele Faggiano. Senza il ribaltamento della decisione, in panchina andrà il tecnico Roberto Miggiano”.

