Milik a Sky: “Ancelotti? Abbiamo sbagliato tutti, ora siamo con Gattuso”

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nella quale ha toccato i temi più caldi per gli azzurri.

“Cresceremo anche come uomini e serate come quella di ieri possono aiutarci a uscire fuori, tutti insieme, da questo momento difficile. Non voglio tornare dietro e parlare di Ancelotti, abbiamo sbagliato tutti. Da quando sono a Napoli non avevo mai vissuto una situazione del genere. Questa classifica non può essere la nostra. Vogliamo la qualificazione in Champions.

Gattuso? Dobbiamo seguirlo e lasciare il cuore in campo. Il mister ha idee chiare e carattere. Meglio con il 4-3-3? Abbiamo calciatori che hanno sempre giocato così. Il mio è un bel momento ma non posso essere felice: ora c’è il Sassuolo, dover vincere mette pressione”.

Spazio per lbra? Difficile, lui e Fernando sono grossi. Champions? Il calcio è calcio. Per il Barcellona ho grande rispetto, ma mai paura”.

Comments

comments