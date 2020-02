Milik a Tiki Taka: “Ci sono ancora tanti punti da recuperare, con Gattuso allenamenti più duri”

Dopo il gol segnato nella vittoria del Napoli per 4-2 in casa della Sampdoria, Arek Milik è intervenuto ai microfoni della trasmissione in onda sui canali Mediaset “Tiki Taka”.

“Terza vittoria di fila, siamo sulla strada giusta ma dobbiamo ancora lavorare tanto.

Sappiamo dove siamo in classifica, ci sono ancora tanti punti da recuperare, ma possiamo farcela e dobbiamo credere in questo.

Con Gattuso stiamo lavorando in modo diverso, abbiamo cambiato modulo. Gli allenamenti sono più duri, stiamo crescendo partita dopo partita.

Spero che i risultati arrivino come adesso. Sono molto contento per il gol ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e siamo saliti un po’ in classifica”.

