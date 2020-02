‘Ciro’ Mertens torna in campo, torna a segnare e torna a inseguire Marek Hamsik

Il ritorno di ‘Ciro’. Il Napoli batte la Sampdoria a Marassi nel monday night della ventiduesima giornata e festeggia non solo la vittoria e i primi gol in maglia azzurra di Elmas e Demme.

La festa è soprattutto per il triplo ritorno di Dries Mertens.

Ritorno in campo. Prima partita del 2020 per l’attaccante belga lontano dai campi di gioco dal 22 dicembre 2019 quando il Napoli ha vinto, guarda caso, in trasferta a Sassuolo.

Ritorno al gol. Mertens non segnava con la maglia del Napoli dalla vittoria sul Brescia per 2-1 al San Paolo. Era il 29 settembre 2019.

Ritorno all’inseguimento di Hamsik. Con il gol segnato alla Sampdoria Mertens raggiunge quota 119 gol segnati in tutte le competizioni con la maglia del napoli portandosi solo a due reti dal leader di questa speciale classifica Marek Hamsik fermo a quota 121.

