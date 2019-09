Milik accelera, gol in partitella e la voglia matta di tornare a giocare

Più di un mese, dalla tournée negli States, è passato e Milik è rimasto fuori dai giochi, dagli allenamenti con i compagni e dalle partite vere.

Ora, però, Arek è quasi pronto per il rientro. Giovedì ha svolto quasi tutto l’allenamento sotto gli occhi soddisfatti di Mister Ancelotti che si coccola il suo bomber. Ha anche segnato un gol in partitella e sarà sicuramente disponibile per la prossima di campionato. Il risentimento muscolo tendineo è ormai superato resta solo la voglia matta di scendere in campo e ricominciare a segnare gol veri.

Fonte foto: SSC Napoli

Comments

comments