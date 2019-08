Milik non ha paura dei fantasmi e scommette su se stesso

Un anno Edi Cavani, un altro Maurito Icardi. Il giovanotto fu cercato dal napoli dopo la cessione di Higuain e oggi ritorna prepotente alla ribalta, ma Milik resta, per ora, il titolare del ruolo.

Arek è abituato fin da piccolo a reagire alle avversità. Forgiato e coraggioso sfida la malasorte guardandola negli occhi. Due crociati rotti uno dietro l’altro,Bum Bum. Avrebbero mandato al tappeto chiunque ma non il principe polacco. A suon di gol non cede il passo e sogna in grande. Una scommessa con e su se stesso: “Valgo tanto” e una richiesta molto alta per il rinnovo. Si racconta che il Napoli ci sia rimasto male, considerando la sfortunata serie di infortuni e gli anni di inattività. Vedremo, affermare non ci siano margini di trattativa è un po’ pretestuoso e affrettato, il contratto scade nel 2021, pensare ad una cessione un’ipotesi plausibile. Sullo sfondo Icardi, in primo piano Milik e De Laurentiis, inquadratura in chiaroscuro. Si riflette, si valuta, si pondera. Quest’anno il margine di errore deve essere basso e ci sono teste diverse da mettere d’accordo. A Giuntoli, come sempre, l’arduo compito, ai posteri la sentenza.

