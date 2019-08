Ciao Campionato ci si rivede. Tra impossibile diventato realtà, impegni solenni e privilegi di casta

“Conte sulla panchina dell’ Inter, Sarri su quella della Juventus” “Ma dai, impossibile” e giù una risata o magari uno sguardo di compatimento. Santa pazienza! Più o meno questa la reazione, del variegato mondo pallonaro, se qualcuno, solo fino a poco fa, lo avesse pronosticato.

Invece anche nel calcio basta abituarsi e l’impossibile, in men che non si dica, da probabile, diventa normale. Quasi, normalmente, riparte la Serie A, quasi, perché, a mercato aperto e con una lunga sosta dopo, solo, le prime due giornate più che una prima, sembra una prova generale. Ma tant’è ci siamo assuefatti anche a questo. Chi invece non vuole abituarsi a non vincere è Mister Ancelotti che da uomo vero ci mette la faccia e dichiara di voler conquistare lo scudetto. Sarà questa, anche, la stagione delle nuove regole di gioco, qualche cambiamento ma anche tanta ‘tradizione’. La classe, tendente a casta arbitrale ama le poltrone ed è riconoscente, se ti fai vecchio non ti rottamano ma ti riciclano, così il signor Mazzoleni, da pensionato si ritrova responsabile della VAR. Un pensiero speciale a Sinisa Mihajlovic, nel valzer delle panchine, la sua assenza forzata è un dolore per tutti, la speranza e di rivederlo presto al suo posto. Ora, come sempre la parola passa al campo, speriamo solo a quella,in fondo questa sarebbe la vera clamorosa novità. Come abbiamo detto anche nel calcio basta un attimo a trasformare l’impossibile in certezza. Bel calcio a tutti e… chi vivrà vedrà.

Fonte Foto NIKE

