Modugno: “ADL provò a prendere Icardi nel 2016, ecco come andò la trattativa con Wanda”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli svelando i retroscena di una trattativa del 2016.

“Da un punto di vista della comunicazione la famiglia Icardi è attiva e spiazzante. Ricordo bene qualche anno fa quando il Napoli seriamente ci provò. Andai a Verona nella speranza di poter cogliere sul posto De Laurentiis e Wanda che si erano ritrovati in un albergo. Il presidente arrivò in elicottero da Dimaro. Trovai tracce dell’incontro coi fogli sul tavolo e la scritta ‘top’ tante volte ripetuta con punti esclamativi. C’erano anche le cifre ma non bastò per portare Icardi al Napoli”.

Comments

comments