Ecco quanto riportato da Valter de Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, nel corso di Radio Gol su Mauro Icardi, attaccante ed ex capitano dell’Inter.

“Sono arrivati anche a noi dei segnali dall’entourage di Icardi che non gradirebbe piste estere. Le ipotesi, al momento, sono Juve o Napoli, oltre alla permanenza all’Inter. Ma, ripeto, se non rinnovasse coi nerazzurri, non sarebbero gradire le piste estere”.

Comments

comments