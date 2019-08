Modugno: “Non è ancora la Juventus di Sarri”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è itnervenuto nel corso dell’edizione della sera di Kiss Kiss Napoli parlando della Juventus:

“Non è ancora la Juventus di Sarri, a Parma c’è stato solo qualche piccolo fraseggio. Sarà difficile vedere una squadra bella com’è stato il suo Napoli.

Higuain? Il Pipa sin dall’arrivo di Sarri non è voluto mai andare via da Torino, ha ritrovato quell’uomo che gli permise di fare il record di goal in serie A. Gonzalo per me è il miglior centravanti del campionato, in quell’orchestra piena di talento con un allenatore così può tornare il grande giocatore che si è visto a Napoli.

Mercato Napoli chiuso? Penso di si, sarei sorpreso del contrario. La dirigenza azzurra da dieci, quindici giorni aveva la strategia di prendere un centravanti. Per Icardi il Napoli era disposto ad ogni tipo di sacrifico ma non è stato possibile portare l’argentino all’ombra del Vesuvio”.

