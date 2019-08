Nuove telecamere e microfoni direzionali: oggi allo Stadium debutta la sorveglianza ipertecnologica

All’Allianz Stadium questa sera andrà in scena Juventus-Napoli e la sicurezza sarà ai massimi livelli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

“Non c’è ancora il tutto esaurito allo Stadium per la sfida scudetto. Restano a disposizione ancora alcune centinaia di biglietti dei settori della tribuna Est e del secondo anello della tribuna Nord e del settore ospiti. Nello spicchio di stadio dedicato ai tifosi del Napoli sono stati venduti 750 tagliandi sui 2.250 a disposizione, un terzo quindi della capacità. Complice il periodo di vacanza, quindi, ci sono ancora chance per assicurarsi un posto per assistere dal vivo al big match: verosimile che ci sia una corsa dell’ultim’ora al biglietto e che si arrivi vicinissimi al sold out.

Ci sarà il consueto piano delle forze dell’ordine per tenere sotto controllo tutta l’area dello stadio. All’interno dell’Allianz ci sarà il debutto delle nuove tecnologie di videosorveglianza che permettono la copertura totale dell’impianto e di individuare i responsabili di qualsiasi evento con elevata precisione. La Juve ha implementato il sistema a circuito chiuso con 16 nuove telecamere, In più sono stati installati microfoni direzionali a elevata sensibilità, che permetteranno di registrare e sezionare l’audio dagli spalti in modo da poter identificare con maggiore precisione la provenienza di cori o altre manifestazioni verbali”.

