Modugno: “Non so se James è quello che manca al Napoli”

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato della suggestione James Rodriguez nel suo intervento per Radio Kiss Kiss; un suo arrivo può essere utile al Napoli?

Per Francesco Modugno, giornalista di Sky molto vicino al Napoli, rimane il dubbio sull’utilità di James Rodriguez nella squadra azzurra. In particolare, per il giornalista, forse non è quello che di cui il Napoli ha bisogno. Di seguito il suo intervento a Radio Kiss Kiss:

“James Rodriguez è un’opzione solo se qualcuno di importante, a centrocampo o attacco, sarà ceduto. I contatti ci sono, se sei il Napoli e hai Ancelotti come allenatore è normale che si rifletta anche su giocatori di questo tipo.

Con Ancelotti ha fatto bene, ma le sue cifre non so se siano da Napoli. Un giocatore che intriga lo è di sicuro, una bella suggestione, ma non so se è quello che manca al Napoli.“

