Mondiale femminile, Giamaica-Italia: le formazioni ufficiali

L’Italia sfida la Giamaica nella seconda partita del suo girone del Mondiale femminile; di seguito le formazioni ufficiali delle due nazionali.

Dopo la vittoria arrivata nel finale contro l’Australia, la Nazionale femminile italiana torna in campo alle 18 contro la Giamaica. Con una vittoria le azzurre andrebbero da sole in testa al girone C, con 6 punti; di seguito le formazioni ufficiali delle due nazionali:

Giamaica (4-3-3): Scheider; Campbell, A. Swaby, Plummer, Blackwwod; Adamolekun, Solaun, C. Swaber, Asher; Shaw, Grey. Ct Menzies.

Italia (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Cernoia, Giugliano, Bonansea; Girelli, Sabatino. Ct. Bartolini.

