Alle 18 è andata in scena, per il Mondiale femminile, USA-Cile; le americane hanno schiantato per 3 a 0 le avversarie con una doppietta della Lloyd.

Carli Lloyd, 37 anni, mattatrice di USA-Cile nella partita di Mondiale femminila. Le americane vincono per 3 a 0 e si portano al primo posto nel girone con 6 punti; la Lloyd ha siglato una doppietta e sbagliato un rigore.

USA – Cile 3 – 0

11′, 35′ Lloyd, 26′ Ertz

