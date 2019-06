Nella partita inaugurale degli Europei Under 21, la Polonia ha battuto il Belgio per 3 a 2; le due squadre fanno parte dello stesso girone dell’Italia.

Polonia momentaneamente prima nel girone in cui c’è anche l’Italia Under 21, dopo aver battuto il Belgio per 3 a 2. In attesa di scoprire come andrà a finire Italia-Spagna, che si giocherà tra poco a Bologna. Di seguito i marcatori della partita.

Polonia – Belgio 3 – 2

16′ Leya, 26′ Zurkowski, 52′ Bielik, 79′ Szymanski, 84′ Cools

