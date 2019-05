In Polonia ha preso il via la terza giornata del Mondiale Under 20. Nella partita giocata alle 15:30 a Bielsko-Biala il Portogallo ha battuto 1-0 la Corea del Sud.

La gara valida per Gruppo F è stata decisa dalla rete di Trincao al 7′ del primo tempo.

Alle 18:00 si giocano le due partite del Gruppo E Francia-Arabia Saudita (a Gdynia) e Panama-Mali (a Bydgoszcz).

Alle 20:30 per il Gruppo F l’Argentina di Almendra affronta a Tychy il Sudafrica.

Comments

comments