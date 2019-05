Possibile scandalo in Gabon: calciatrici dell’Under 20 maltrattate dagli esponenti della federazione

Il giornalista Freddhy Koula avrebbe raccolto i racconti di alcune calciatrici della nazionale Under 20 del Gabon che hanno subìto cinque sconfitte in cinque gare al torneo “Sud Ladies Cup” di Marsiglia.

Secondo quanto ricostruito dal giornalista al loro rientro in Patria alle calciatrici non solo è stato il corrispettivo di 38 euro per tornare a casa e alloggiate in un motel senza lenzuola né materassi, riportando anche il virgolettato di una delle sfortunate protagoniste:

“Siamo tornate come eravamo partite: non potevamo comprarci neanche degli slip. Ci hanno confiscato passaporti e cellulari, non potevamo parlare con le nostre famiglie, ci insultavano in ogni modo.

Solo l’allenatore Cédric Mapangou ci incoraggiava nonostante le sconfitte. Alcuni dirigenti hanno dormito con le ragazze, altri ne hanno picchiate alcune e la presidente Leocadie Tsame diceva che avrebbe potuto declassare il tecnico e sostituirlo con chi voleva”.

Foto fonte unionesarda.it

