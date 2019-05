Mondiale Under 20: l’Italia batte 1-0 l’Ecuador e si qualifica per gli ottavi di finale

Ai mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Polonia si giocano le gare della seconda giornata dei gironi eliminatori con l’Italia che ha affrontato l’Ecuador.

Per il Gruppo B a Bydgoszcz l’Italia ha vinto 1-0 con l’Ecuador. La rete decisiva è stata segnata nel primo tempo da Pinamonti al 15′. Sempre nel primo tempo il portiere azzurro Plizarri ha parato un rigore a Campana al 46′.

Alle 15:30 sempre per il Gruppo B il Giappone ha superato 3-0 il Messico con la doppietta di Myashiro e il gol di Tagawa, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.

Nell’altra gara delle 18:00 valida per il Gruppo A a Lublino il Senegal ha battuto 2-0 la Colombia con le reti segnate entrambe su rigore da Niane e Lepy.

Comments

comments